Anjio sonrası ilk görüntü! Cem Yılmaz'ın keyfi yerinde bastonu...
Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak anjiyo operasyonu geçiren Cem Yılmaz, taburcu edilmesinin ardından günler sonra bir davette görüntülendi. Ünlü komedyenin baston kullanması dikkat çekerken, keyifli hali ise gözlerden kaçmadı.
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Çanakkale’de bulunan yazlığında geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olmuştu.
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GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Cem Yılmaz, günler sonra katıldığı bir davette görüntülendi.
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Cem Yılmaz'ın bastonlu olduğu görüldü. Yılmaz'ın keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.
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