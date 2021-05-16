Anıl Altan'ın yarı çıplak pozuna ayar veren Pelin Akin Instagram'ı yıktı geçti
Ünlü oyuncu Pelin Akil'in sosyal medyada eşi Anıl Altan'ın pozuna yaptığı yorum Instagram'ı salladı.
35 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Anıl Altan ile dünyaevine girdi. Çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.
Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, eşinin son paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.
Bahçede ev eşyalarını tamir eden Anıl Altan, o esnada verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı.
Eşinin fotoğraflarını gören 35 yaşındaki oyuncu, Altan'ın pozlarına kayıtsız kalmadı.