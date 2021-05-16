Anıl Altan'ın yarı çıplak pozuna ayar veren Pelin Akin Instagram'ı yıktı geçti

35 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Anıl Altan ile dünyaevine girdi. Çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.