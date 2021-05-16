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Anıl Altan'ın yarı çıplak pozuna ayar veren Pelin Akin Instagram'ı yıktı geçti

Anıl Altan'ın yarı çıplak pozuna ayar veren Pelin Akin Instagram'ı yıktı geçti

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in sosyal medyada eşi Anıl Altan'ın pozuna yaptığı yorum Instagram'ı salladı.

Anıl Altan'ın yarı çıplak pozuna ayar veren Pelin Akin Instagram'ı yıktı geçti

35 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Anıl Altan ile dünyaevine girdi. Çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. 

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Anıl Altan'ın yarı çıplak pozuna ayar veren Pelin Akin Instagram'ı yıktı geçti

Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, eşinin son paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.

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Anıl Altan'ın yarı çıplak pozuna ayar veren Pelin Akin Instagram'ı yıktı geçti

Bahçede ev eşyalarını tamir eden Anıl Altan, o esnada verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı. 

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Anıl Altan'ın yarı çıplak pozuna ayar veren Pelin Akin Instagram'ı yıktı geçti

Eşinin fotoğraflarını gören 35 yaşındaki oyuncu, Altan'ın pozlarına kayıtsız kalmadı.

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