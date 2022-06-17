Aniden Survivor'dan ayrıldı, İstanbul'u terk etti! Alp Kırşan önemli açıklamalarda bulundu!
Uzun zaman önce Yetenek Sizsiniz'de, daha sonra Survivor'da ciddi bir süre sunuculuk yapan Alp Kırşan, ani bir kararla Acun Ilıcalı ile yollarını ayırmıştı. Survivor'dan ayrıldıktan sonra İstanbul'u terk eden başarılı ve sempatik sunucu Kırşan, bakın ne açıklamalarda bulundu...
Yıllarca Acun Ilıcalı'nın programlarında başarılı bir sunuculuk kariyeri sürdüren Alp Kırşan, ani bir kararla Ilıcalı ile yollarını ayırmıştı. Herkesin şaşırdığı bu durumu Kırşan, "Türkiye’de, ailemin yanında olmayı seçtim. Acun Ilıcalı'da anlayışla karşıladı" sözleriyle açıklığa kavuşturmuştu. Şimdilerde Bodrum'da ailesiyle beraber gözlerden uzak bir hayat yaşayan Kırşan önemli açıklamalarda bulundu.
Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan 2012'de Acun Ilıcalı ile el sıkışmış ve 'Survivor'ı sunmaya başlamıştı. Uzun yıllar Survivor'da başarılı bir sunuculuk yapan Alp Kırşan ani bir kararla programı bırakmıştı.
Alp Kırşan ailesinin yanına dönüp eşi Zeynep Kırşan ve iki çocuğunu da alarak Bodrum'a yerleşti. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen bir gecede sunuculuk yapan Alp Kırşan açıklamalarıyla dikkat çekti.
Oğulları Efe ve Ata ile ilgilendiğini dile getiren Kırşan, "Bunlar folik asit çocukları... Durmuyorlar, beyin olarak seninle yarışıyorlar.