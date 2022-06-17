Aniden Survivor'dan ayrıldı, İstanbul'u terk etti! Alp Kırşan önemli açıklamalarda bulundu!

Yıllarca Acun Ilıcalı'nın programlarında başarılı bir sunuculuk kariyeri sürdüren Alp Kırşan, ani bir kararla Ilıcalı ile yollarını ayırmıştı. Herkesin şaşırdığı bu durumu Kırşan, "Türkiye’de, ailemin yanında olmayı seçtim. Acun Ilıcalı'da anlayışla karşıladı" sözleriyle açıklığa kavuşturmuştu. Şimdilerde Bodrum'da ailesiyle beraber gözlerden uzak bir hayat yaşayan Kırşan önemli açıklamalarda bulundu.