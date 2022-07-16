Ani bir kararla oğluyla gitmişti! Petek Dinçöz bakın neden Miami'ye yerleşti...

Bir dönemin en gözde isimlerinden biri olan şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile dünya evine girmişti. Eşi Serkan Kodaloğlu’ndan boşanmasının ardından Amerika’ya yerleşen Petek Dinçöz, uzun bir sürenin ardından Etiler’de görüntülendi.