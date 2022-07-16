Ani bir kararla oğluyla gitmişti! Petek Dinçöz bakın neden Miami'ye yerleşti...
Bir döneme şarkılarıyla, danslarıyla damga vuran gözde isimlerden Petek Dinçöz 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğu ile dünya evine girmiş, çift 2017 yılında oğulları Aslan'ı kucaklarına almıştı. İlişkilerini noktalayan çift, 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından oğlu ile Miami'ye yerleşen güzel şarkıcı geçtiğimiz gün Etiler'de kameralara yansıdı, samimi açıklamalarda bulundu. Dinçöz Miami'ye oğlu için yerleştiğini söyledi.
2000'lere "Foolish Casanova" şarkısıyla damga vuran, danslarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan bir dönemin gözde isimlerinden Petek Dinçöz 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğu ile mutluluğa evet demişti. Ünlü çift 2017 yılında oğulları Aslan'ı kucaklarına almıştı. Yollarına ayrı devam etme kararı alan çift, 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında bitirmişti. Eşiyle boşanmasının ardından oğlu ile Miami'ye yerleşen güzel şarkıcı geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı, samimi açıklamalarda bulundu. Dinçöz Miami'ye oğlunun eğitimi için yerleştiğini söyledi. İşte haberin detayları...
Bir dönemin en gözde isimlerinden biri olan şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile dünya evine girmişti. Eşi Serkan Kodaloğlu’ndan boşanmasının ardından Amerika’ya yerleşen Petek Dinçöz, uzun bir sürenin ardından Etiler’de görüntülendi.
'Foolish Casanova' şarkısıyla ünlenen Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu, iki aylık birlikteliğin ardından Temmuz 2014'te nikah masasına oturmuştu.
Çiftin oğulları Aslan, 4 Ağustos 2017 tarihinde dünyaya gelmişti. Mahkemeye başvuran ikili, sekiz yıllık evliliklerini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandırmıştı.