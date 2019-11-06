Angelina Jolie Brad Pitt'e inat soyundu protesto etmek için çıplak poz verdi
Angelina Jolie, Brad Pitt'e inat çıplak poz verdi. Olay fotoğrafıyla Harper’s Bazaar dergisine kapak oldu.
Dört yıl önce Brad Pitt'ten boşanan Angelina Jolie, küllerinden yeniden doğuyor. Boşanmanın ardından bir süre kendini birçok şeyden uzak tutan Jolie, filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü'nün gösterime girmesiyle ilgi odapı haline geldi.
Göçmenlerin hak ve özgürlükleri için mücadele eden BM Mülteci Ajansı ile yaklaşık 20 yıldır işbirliği yapan ve 10 yıldan fazla bir süredir Afganistan’dan Kenya’ya ve Kamboçya’ya gidip okullara fon sağlayan Angelina Jolie, Harper's Bazaar dergisine seksi ve cesur pozlar verdi.
Bazaar dergisi için Solve Sundsbo’nun çektiği fotoğraflarla dünya gündemine oturan Angelina Jolie, vücudunun son 10 yılda çok değiştiğini, özellikle son dört yılda ise pek çok badireler atlattığını söyledi. Jolie, vücudunda hem görünebilir hem de görünmeyen yara izlerine de sahip olduğunu belirtti.
Angelina verdiği röportajda okul çağındayken sahip olduğu stilinden de bahsetti. O zamanlar hiç popüler olmadığını, tam bir serseri kız olduğunu söyleyen Jolie, genelde deri ceket, file çorap giymeyi sevdiğini ifade etti.