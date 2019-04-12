Angelina Jolie - Brad Pitt için bomba iddia

Bir zamanlar ‘Brangelina’ adıyla anılan Hollywood’un en popüler çifti Angelina Jolie (43) ile Brad Pitt’in (55) 2,5 yıl önce başlayan boşanma davası henüz sonuçlanmamışken, ünlü çiftle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.