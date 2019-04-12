Angelina Jolie - Brad Pitt için bomba iddia
Boşanma davası henüz sonuçlanmayan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in barışacakları iddia edilirken Jolie’nin yeniden bir aile olmak ve Pitt’i geri kazanmak istediği, boşanma davasını bu nedenle uzattığı öne sürüldü.
Bir zamanlar ‘Brangelina’ adıyla anılan Hollywood’un en popüler çifti Angelina Jolie (43) ile Brad Pitt’in (55) 2,5 yıl önce başlayan boşanma davası henüz sonuçlanmamışken, ünlü çiftle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
18
Üçü biyolojik, üçü de evlatlık olan altı çocuğun velayeti üzerinde anlaşamadıkları için boşanma davası sonuçlanmayan çiftin yeniden bir araya gele ihtimali gündemde.
28
The Sun gazetesinde yer alan habere göre Angelina Jolie evliliğini kurtarmak ve Brad Pitt’i geri kazanmak istiyor.
38
Gazeteye konuşan kaynaklar, Jolie’nin Pitt’le ilişkisine devam etmeye istekli olduğunu belirtti. Çıkan habere göre, Jolie’nin boşanma pazarlıklarını uzatmasının sebebi, barışma umudu taşımasından kaynaklanıyor.
48