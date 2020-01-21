Android telefonlar yoğun kullanımdan sonra yavaşlıyor! İşte format atma yöntemi

Teknolojik cihazlar zamanla eski performansını vermemeye başlayabiliyor. Telefonunuz belli bir süreden sonra donma ve yavaşlama gibi durumlar ile karşı karşıya kalabilir. Böyle bir olayla karşı karşıyaysanız format atmanız yararlı olacaktır. Peki Android telefona format nasıl atılır?