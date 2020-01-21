Android telefonlar yoğun kullanımdan sonra yavaşlıyor! İşte format atma yöntemi
Hayatımızın çok önemli bir parçası haline gelen akıllı telefonlar bir süre sonra yoğun kullanımdan ötürü yavaşlayabiliyor. Eski performansını aratan akıllı telefonu kendine getirecek en iyi yöntem format atmak. Peki telefona format nasıl atılır?
Teknolojik cihazlar zamanla eski performansını vermemeye başlayabiliyor. Telefonunuz belli bir süreden sonra donma ve yavaşlama gibi durumlar ile karşı karşıya kalabilir. Böyle bir olayla karşı karşıyaysanız format atmanız yararlı olacaktır. Peki Android telefona format nasıl atılır?
Android Telefonlar fabrika ayarlarına döndürülmelidir: Android işletim sistemli telefonlarda format atmanın birçok yolu bulunuyor. Ayrıca farklı firmalar kendilerine özel seçeneklerde sunabiliyor.
Android telefonlarda format atmak için öncelikle ayarlar kısmına girmelisiniz. Oradan yedekleme ve sıfırlama bölümünü bulmanız gerekiyor. Son olarak da açılan pencereden “Fabrika Ayarlarına Sıfırla” seçeneğini seçmelisiniz.
Bu işlem telefonunuzdaki tüm bilgileri silecektir, formatın yarım kalması durumunda akıllı telefonunuzda geri döndürülemez hatalar oluşabilir.