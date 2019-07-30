Android Q ne zaman çıkıyor güncellemenin geleceği telefonlar belli oldu

Gelecek olan birçok yeni özelliğiyle Android işletim sistemi kullanan kişilerin merakla beklediği Android Q, kısa bir süre içerisinde yayınlanacak. Ancak yıllardır telefonunu değiştirmeyenler bu habere biraz üzülebilir. Çünkü Android Q, markaların üzerine çok düşmediği eski telefon modellerine gelmeyecek. İşte Android Q güncellemesi alacak telefonlar...