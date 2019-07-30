Android Q ne zaman çıkıyor güncellemenin geleceği telefonlar belli oldu
Şu anda Beta sürümü kullanılan Android Q işletim sisteminin tam sürümü merakla beklenirken, güncellemenin hangi telefonlara geleceği belli oldu. İşte Android Q güncellemesini kabul eden markaların modelleri...
Gelecek olan birçok yeni özelliğiyle Android işletim sistemi kullanan kişilerin merakla beklediği Android Q, kısa bir süre içerisinde yayınlanacak. Ancak yıllardır telefonunu değiştirmeyenler bu habere biraz üzülebilir. Çünkü Android Q, markaların üzerine çok düşmediği eski telefon modellerine gelmeyecek. İşte Android Q güncellemesi alacak telefonlar...
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ZTE
Axon 10 Pro
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General Mobile
GM 9 Pro ve GM 8
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Asus
ZenFone 5Z, ZenFone 5, ZenFone 6, ZenFone Max Pro (M1), ZenFone Max Pro (M2), ZenFone Max (M1), ZenFone Max (M2) ve ROG Phone
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