Android Q ne zaman çıkıyor güncellemenin geleceği telefonlar belli oldu

Android Q ne zaman çıkıyor güncellemenin geleceği telefonlar belli oldu

Şu anda Beta sürümü kullanılan Android Q işletim sisteminin tam sürümü merakla beklenirken, güncellemenin hangi telefonlara geleceği belli oldu. İşte Android Q güncellemesini kabul eden markaların modelleri...

Android Q ne zaman çıkıyor güncellemenin geleceği telefonlar belli oldu - Sayfa 1

Gelecek olan birçok yeni özelliğiyle Android işletim sistemi kullanan kişilerin merakla beklediği Android Q, kısa bir süre içerisinde yayınlanacak. Ancak yıllardır telefonunu değiştirmeyenler bu habere biraz üzülebilir. Çünkü Android Q, markaların üzerine çok düşmediği eski telefon modellerine gelmeyecek. İşte Android Q güncellemesi alacak telefonlar...

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Android Q ne zaman çıkıyor güncellemenin geleceği telefonlar belli oldu - Sayfa 2

ZTE
Axon 10 Pro

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Android Q ne zaman çıkıyor güncellemenin geleceği telefonlar belli oldu - Sayfa 3

General Mobile
GM 9 Pro ve GM 8

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Android Q ne zaman çıkıyor güncellemenin geleceği telefonlar belli oldu - Sayfa 4

Asus
ZenFone 5Z, ZenFone 5, ZenFone 6, ZenFone Max Pro (M1), ZenFone Max Pro (M2), ZenFone Max (M1), ZenFone Max (M2) ve ROG Phone

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