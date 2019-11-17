Andorra Türkiye maçı CANLI YAYIN

EURO 2020’yi garantileyen A Milli Takımımız elemelerdeki son maçına çıkıyor. Biz kazanır, Arnavutluk da sahasında Fransa’ya çelme takarsa finallere lider olarak gideceğiz. A Milli Takımımız, harika performansını Andorra karşısında 3 puan alarak tamamlamak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya geliyor. Ulusal Stadyum'da saat TSİ 22.45'te başlayan müsabakada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalıyor ve karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekranlara geliyor.

EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa'nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek. Son maçlar öncesinde 22 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde yer alan ay-yıldızlı ekip, ikili averajda önde olduğu Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı durumunda grubunu lider olarak tamamlayacak.

Andorra: 0 - 0 :Türkiye (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Ulusal Stadyum

Hakem: Ivan Kruzliak (Slovakya)

Saat: 22:45

Yayın: TRT 1

Andorra: Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez, San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

Türkiye: Uğurcan, Ozan, Merih, Kaan, Ömer, Nazım, Ozan, Yusuf, Hakan, Ahmed, Enes

Aday kadro

Milli takımda, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok; İzlanda maçının ardından aday kadrodan çıkarılmış, bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür kadroya alınmıştı.

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Mert Müldür (Rapid Wien)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

Forvet: Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş)