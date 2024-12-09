Andoni Iraola'dan Enes Ünal'a övgü!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Ipswich Town deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Enes Ünal'ın gol attığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Andoni Iraola, milli futbolcu hakkında övgü dolu sözler söyledi.

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İngiltere Premier Lig'de 15. hafta mücadelesinde Ipswich Town ile Bournemouth Portman Road'da karşı karşıya geldi.



Ipswich Town maçın 21. dakikasında Conor Chaplin'in golüyle öne geçti ve devreye bu skorla girildi.

BOURNEMOUTH SON DAKİKALARDA GERİ DÖNDÜ

Maçın ikinci yarısının büyük bir bölümü ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilirken Bournemouth son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleye yedekler arasında başlayan Enes Ünal 87'de ağları havalandırdı ve skora dengeyi getirdi. Konuk ekipte Dango Ouattara, 90+5'teki golüyle takımını öne geçirdi ve skoru belirledi.

Bournemouth üç puanı hanesine yazdırırken Ipswich Town'un evindeki galibiyet hasreti devam etti.

ENES ÜNAL'DAN İLK GOL

Bournemouth'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında bonservisi alınan Enes Ünal bu sezon ilk kez ağları havalandırdı.

Milli futbolcu bu sezon Bournemouth formasıyla 12 maçta görev yaptı.

Karşılaşmanın ardından Enes Ünal'dan övgüyle bahseden Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, "Enes için mutluyum, bu tür anlarda yarattığımız şansları bitirebilecek birine ihtiyacımız vardı. Umarım bu gol birçok golün ilki olur. Çok önemli bir katkı sağladı" ifadelerini kullandı.