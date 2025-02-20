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Anderlecht - Fenerbahçe / Canlı

Anderlecht - Fenerbahçe / Canlı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht ile karşı karşıya geliyor.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda 3-0 gibi net bir skorla maçı kazanan sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanacak maçta turu alan taraf olmak istiyor. Son 16 turuna kalması durumunda Olympiakos veya Rangers'ın rakibi olacak Kanarya, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. 

Anderlecht 0 - 1 Fenerbahçe

9'Tribünlerde yaşanan olayların ardından hakem Sandro Scharer, oyunu durdurdu ve soyunma odasına gitti. Şu an bütün oyuncular ve hakemler oyun alanını terk etti.

4'GOOL! En-Nesyri, topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Anderlecht savunmasında Hey, topu kaleciye oynamak isterken pası kısa düştü. Topla buluşan Dzeko, pasını En-Nesyri'ye aktardı. Faslı yıldız, topu boş ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

1'İlk düdük geldi ve maç temsilcimiz Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı.

Anderlecht - Fenerbahçe ilk 11'ler

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez

Fenerbahçe: İrfan Can, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Anderlecht maçına hazırlanan Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ülker Stadyumu'nda 3-0 gibi net bir skorla rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, rövanş maçında da aynı performansı göstermeyi amaçlıyor. Son 16 turu için mücadele edecek Kanarya, Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olmaya hazırlanıyor.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin en büyük hücum silahlarından biri olan Youssef En-Nesyri gollerini atmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında fileleri havalandırmayı başaran Faslı futbolcu, bu sezon oynadığı 9 Avrupa maçında 5 gol kaydetti. Ligde ise 22 karşılaşmada süre alan 27 yaşındaki golcü isim 15 gol atarken, 4 kez de asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanılan iki karşılaşmada da süre alan En-Nesyri, bu maçları da boş geçmeyerek, 3 defa rakip fileleri havalandırdı.

DERBİ ÖNCESİ ROTASYON

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 yenen Fenerbahçe'nin Belçika'da oynanacak maçta rotasyona gideceği tahmin ediliyor. Galatasaray derbisi öncesi futbolcularını dinlendirmesi beklenilen sarı-lacivertlilerin, Fred, En-Nesyri ve Dzeko yerine Mert Hakan, Cenk ve Talisca'ya şans vereceği düşünülüyor.

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