Anayasa Mahkemesi'nde olağanüstü 'ışıklar yanıyor' toplantısı! AYM 'gereğini' yapacak mı

ANAYASA Mahkemesi, 'Işıklar yanıyor' paylaşımının ardından saat 14:00'te olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "AYM gereğini yapmalı" demişti. Toplantıdan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın darbe iması içeren 'ışıklar yanıyor' twitinin ardından yaşanan gerilim sürerken Anayasa Mahkemesi tüm üyelerinin katılımıyla olağanüstü toplandı. Saat 14:0'te başlayan toplantı sürüyor. AYM, "Üyemizin kişisel görüşü kurumumuzu bağlamaz" derken, Yıldırım "özür" dilemişti. AYM'nin nasıl bir karar alacağı ve bir açıklama daha yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İşte 'ışıklar yanıyor' krizinde şimdiye kadar yaşananlar...

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın dün akşam saatlerinde attığı 'ışıklar yanıyor' tweeti ortalığı karıştırdı. 'Darbe iması' içeren paylaşım nedeniyle Yıldırım ve Anayasa Mahkemesi'ne büyük tepki oluştu. Bu tepkiler üzerine Yıldırım o paylaşımını silip özür diledi. Ancak tepkilerin ardı arkası kesilmedi ve Yıldırım'ın istifa etmesi, etmediği takdirde de AYM tarafından görevden alınması talep edildi.

AYM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Tüm bu tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesi'nden flaş bir karar geldi. AYM Başkanı Zühtü Arslan, tüm üyeleri bugün saat 14:00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Anayasa Mahkemesi üyelerinin saat 14:00'te başlayan toplantısı sürüyor. Toplantıda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, AYM'nin Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararını yok sayan kararının da masaya yatırılacağı belirtiliyor.

AYM'den 'kendini bağlar' açıklaması

Toplantı çağrısının ardından AYM'den 'ışıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok istiyorsan istifa edip siyasete gir

AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımı için net konuştu. "Çok talihsiz bir açıklama, bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki, bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi." diyen Erdoğan şöyle devam etti: "AYM üyesinin adeta böyle bir sürecin içerisinde farklı bir şekilde yer alması, adeta bir siyasete soyunmuş olması, çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içine girersin, siyasetin içinde bunu da, bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın." Erdoğan, AYM'nin gereğini yapmasını istedi.

AYM üyesi Yıldırım'dan özür açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AYM gereğini yapsın" dediği dakikalarda AYM üyesi Engin Yıldırım'dan 'özür' açıklaması geldi. Yıldırım, "Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum".

Twitter hesabını kilitledi

Engin Yıldırdım, özür açıklamasının ardından da tepkiler dinmeyince Twitter hesabını kilitledi. Yıldırım'ın hesabına sadece daha önceki takipçileri erişebiliyor.