BIST 1.187
DOLAR 7,91
EURO 9,31
ALTIN 486,49
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Anayasa Mahkemesi'nde olağanüstü 'ışıklar yanıyor' toplantısı! AYM 'gereğini' yapacak mı

ANAYASA Mahkemesi, 'Işıklar yanıyor' paylaşımının ardından saat 14:00'te olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "AYM gereğini yapmalı" demişti. Toplantıdan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın darbe iması içeren 'ışıklar yanıyor' twitinin ardından yaşanan gerilim sürerken Anayasa Mahkemesi tüm üyelerinin katılımıyla olağanüstü toplandı. Saat 14:0'te başlayan toplantı sürüyor. AYM, "Üyemizin kişisel görüşü kurumumuzu bağlamaz" derken, Yıldırım "özür" dilemişti. AYM'nin nasıl bir karar alacağı ve bir açıklama daha yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İşte 'ışıklar yanıyor' krizinde şimdiye kadar yaşananlar...

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın dün akşam saatlerinde attığı 'ışıklar yanıyor' tweeti ortalığı karıştırdı. 'Darbe iması' içeren paylaşım nedeniyle Yıldırım ve Anayasa Mahkemesi'ne büyük tepki oluştu. Bu tepkiler üzerine Yıldırım o paylaşımını silip özür diledi. Ancak tepkilerin ardı arkası kesilmedi ve Yıldırım'ın istifa etmesi, etmediği takdirde de AYM tarafından görevden alınması talep edildi. 

AYM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Tüm bu tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesi'nden flaş bir karar geldi. AYM Başkanı Zühtü Arslan, tüm üyeleri bugün saat 14:00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Anayasa Mahkemesi üyelerinin saat 14:00'te başlayan toplantısı sürüyor. Toplantıda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, AYM'nin Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararını yok sayan kararının da masaya yatırılacağı belirtiliyor. 

AYM'den 'kendini bağlar' açıklaması

Toplantı çağrısının ardından AYM'den 'ışıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok istiyorsan istifa edip siyasete gir

AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımı için net konuştu. "Çok talihsiz bir açıklama, bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki, bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi." diyen Erdoğan şöyle devam etti: "AYM üyesinin adeta böyle bir sürecin içerisinde farklı bir şekilde yer alması, adeta bir siyasete soyunmuş olması, çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içine girersin, siyasetin içinde bunu da, bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın." Erdoğan, AYM'nin gereğini yapmasını istedi. 

AYM üyesi Yıldırım'dan özür açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AYM gereğini yapsın" dediği dakikalarda AYM üyesi Engin Yıldırım'dan 'özür' açıklaması geldi.  Yıldırım, "Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir. Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir. Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum".

Twitter hesabını kilitledi

Engin Yıldırdım, özür açıklamasının ardından da tepkiler dinmeyince Twitter hesabını kilitledi. Yıldırım'ın hesabına sadece daha önceki takipçileri erişebiliyor.

IŞIKLAR YANIYOR KRİZİ NE?

AYM üyesi Engin Yıldırım dün akşam twitter hesabından Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşıp 'ışıklar yanıyor' diye yazdı. Bu paylaşım 'darbe' iması yapıyor şeklinde yorumlanınca ortalık ayağa kalktı. İlk tepki İçişleri Bakanlığı'ndan 'Işıklarımız hiç sönmüyor' paylaşımı ile geldi.



İçişleri Bakanlığı: Işıklarımız hiç sönmüyor
Ardından hükümet kanadından sert mesajlar yükselince Engin Yıldırım paylaşımı silip hesabını korumaya aldı. Hemen ardından da 'yanlış anlaşıldım' açıklaması yaptı. Ancak bu açıklaması oluşan tepkiyi dindirmeye yetmedi. Hükümet kanadından sert tepki alan twit için AYM bugün bir açıklama yaptı ve Engin Yıldırım'ın görüşlerinin kurumla ilgisi olmadığını vurguladı.

İlgili Haberler
"Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP'den tepki: Hakimlerin işi değil Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den AYM üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı! 'Işıklar yanıyor' paylaşımı Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'dan olay tweet! Darbe iması mı? AYM üyesi Engin Yıldırım kimdir? 'Işıklar yanıyor' paylaşımı olay oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' twitine tepki yağdı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme! 224 sanık hakkında verilen karara onama
İstanbul'da genç kız internetten tanıştığı pilotun tecavüzüne uğradı
RTÜK'ten Devlet Bahçeli’ye yapılan hakarete ceza
Putin açıkladı! Rusya ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona'yı da tescil etti
İtiraf etti! 10 yılda 300'den fazla genç kadına 'zevk için' tecavüz ettim
Bir hafta sonra başladı! Koronavirüs ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Sahte içki kabusu sürüyor! İstanbul'da ölenlerin sayısı 9'a çıktı
Adil Rami'den itiraf: Çok fazla kadınla takıldım dikkat etmedim
Mersin'de korkunç kaza! Metrelerce aşağıdaki sahile uçtu
Kocaeli'de polis memuru, dükkanından çıkaramadığı kiracılarını silahıyla darp etti
Bolu Dağı tüneli Ankara istikameti 32 gün kapalı
Sadakatsiz dizisi Derin kimdir kim oynuyor gerçek adı nedir?
Yorumlar 2 yorum