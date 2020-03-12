Anayasa Mahkemesi Müjdat Gezen'e 'P.e.venk' demeyi suç saymadı

Söz konusu programa ilişkin Yeni Akit ertesi gün, "Pezevenk’ Müjdat ve ‘Küfürbaz’ Yaşar’a tepki yağıyor" başlıklı imzasız bir haber yayımladı. Haberde, “Halk TV’de ‘Sol kırması’ Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası adlı program rezilliklerine bir yenisini daha ekledi. Programın bu haftaki bölümüne katılan ‘Pezevenk’ Müjdat Gezen ve ‘Küfürbaz’ Yaşar Nuri Öztürk, canlı yayında küfürler yağdırırken, vatandaşlar bu edepsizliğe büyük tepki gösterdi” ifadeleri kullanıldı.