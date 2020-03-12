Anayasa Mahkemesi Müjdat Gezen'e 'P.e.venk' demeyi suç saymadı
Anayasa Mahkemesi, Halk Tv'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına Müjdat Gezen konuk olduğu zaman attığı haber başlığına 'p.z.venk' küfrünü yazdı. Gezen'in Yeni Akit'e açtığı 3 kuruşluk dava ise kaldırıldı.
Yeni Akit, Halk TV'de bir dönem Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına Müjdat Gezen'in konuk olmasının ardından yaptığı haber başlığında 'P.z.venk’ Müjdat Gezen' hakaretini kullandı. Anayasa Mahkemesi ise (AYM), haberlerinde sık sık kişi ve kurumlara yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Yeni Akit gazetesiyle ilgili tartışmalı bir karara imza attı.
AYM, Halk TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında konuk olan sanatçı Müjdat Gezen’e “pezevenk” diyen Yeni Akit’e verilen 3 kuruşluk para cezasını kaldırdı. 2015 yılında yayınlanan programa tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen’in yanı sıra ilahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk konuk olmuştu. Programda Gezen, hakkında ileri sürülen ‘ezana saygısızlık yapıyor’ iddiası hakkında konuşmuştu.
Söz konusu programa ilişkin Yeni Akit ertesi gün, "Pezevenk’ Müjdat ve ‘Küfürbaz’ Yaşar’a tepki yağıyor" başlıklı imzasız bir haber yayımladı. Haberde, “Halk TV’de ‘Sol kırması’ Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası adlı program rezilliklerine bir yenisini daha ekledi. Programın bu haftaki bölümüne katılan ‘Pezevenk’ Müjdat Gezen ve ‘Küfürbaz’ Yaşar Nuri Öztürk, canlı yayında küfürler yağdırırken, vatandaşlar bu edepsizliğe büyük tepki gösterdi” ifadeleri kullanıldı.
Müjdat Gezen, yayımlanan haberin kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ‘ne başvurmuş ve Yeni Akit’e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, Yeni Akit’i tazminata mahkum etmişti.