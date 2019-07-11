ANAR ve A&G anket şirketlerinden çok konuşulacak Babacan ve AK Parti verileri!

Eski Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan partisinden istifa ederek, yeni parti hazırlıklarına resmen girişti. Davutoğlu da Konya'da yaptığı konuşmada "Hepinizi yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hâl ile hâllenmeye davet ediyorum" diyerek startı vermişti.