Analizci Torrent!..

Bıraktım futbol adamlığını!..

Adam yerine konacak bir karakter bile değil!..

Cevap vermeye değmez ama bu ülkenin insanları aptal yerine koymaya çalışmasına kayıtsız kalamadım!..

Baktım cevap veren yok!..

Kimden mi bahsediyorum!..

Torrent’den!..

Bu Torrent’i kim Galatasaray’ın başına bela etmişse, bilin ki Galatasaray’ın en büyük düşmanı o!

Bu kadar net!

Hayatında hiçbir önemli kulüpte teknik direktörlük yapmamış, hiçbir başarısı olmayan, meçhul bir şahsiyeti “Guardiola’nın ekibinde yer aldı” güzellemesi ile Galatasaray gibi büyük bir takımın başına kurtarıcı olarak getirenler, acaba hangi hesabın peşindeydi diye inanın çok merak ediyorum!

Vardı bir hesapları!

Ama unuttular, onların bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardı!

Gelinen noktada işte rezil oldular!..

Şimdi çamur edebiyatına başladılar!

Yüzsüzlük mü ararsın!

Var...

Fitne mi ararsın!

Var...

Omurgasızlık mı ararsın!

Var...

Şu bir gerçek ki Fatih Terim’i karalamaya çalışan Torrent ve onu Galatasaray’a getiren zihniyet, koca Galatasaray Kulübü’nü ele güne rezil ettiler!

Galatasaray’ın geleceği ile oynadılar...

Dünyada 3 yıllık bir planlama yapılan genç bir kadroyu UEFA kupasında ilk 16’ya sokma başarısını gösteren bir teknik direktörü ligde başarılı değil diye gönderip, yerine meçhul bir ismi takımın başına getiren bir Başkan ve yönetim ancak Türkiye’de olurdu...

O da G. Saray’da oldu...

Birde utanmadan

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı çıkmış bugün Torrent'le ilgili "Bu adama bir sene sabır gösteremedik. Yaptığı çalışmaları ben görüyorum' diyor!..

Pes!.

Nihat Bey!

3 yıllık planlama yaptığınız hepinizden çok Galatasaraylı kulübün efsanesi Fatih Terim'e 6 ay sabredemeyip arkasından hançerleyen kim?

Sizsiniz siz!

İnsan bunu söylerken utanır.

Ve onun sayesinde seçimi kazanıp yönetici oldunuz!..



Kim bu Torrent!



Yok efendim Guardiola’nın yardımcısıymış!

Yan yana iki resim yayınladılar oldu da bitti maşallah! Ne yardımcısı kardeşim iyi bakın!

Guardiola’nın kadrosunda 20’ye yakın isim var! Torrent, Guardiola’nın masa başında oturttuğu video analizcisinden başka biri değildi!..

Hangi takımı bir yıl çalıştırmış!

Gelelim asıl konumuza!..

Fitnesine!..

Galatasaray’a ocak ayında geldi...

Mayıs ayı oldu...

Lig bitti bitecek..

Çıkmış şimdi utanmadan "Göreve geldiğimde tüm rakip analizleri, veriler, bilgisayar programları silinmiş, kağıtlar yırtılıp atılmıştı” edebiyatı yapıyor...

Yalana sarılıyor!.

İnsanda biraz utanma olur!

O küçük beyni ile algı operasyonu yapıyor!

Geri zekalıyız ya!..

Barcelona ile berabere kalırken “Rakibimizi çok iyi analiz ettim” diyen sen değil miydin?

O zaman kimdi analizcin!

Beşiktaş’ı yenerken “Rakibimizi iyi analiz ettim” diyen de sen değil miydin?

O zaman kimdi analizcin!

Peki İstanbul’a iner inmez utanmadan sıkılmadan “Ben Galatasaray’ı 8 haftadır takip ediyordum” diyen de sen değil miydin?

Hani analizcisin ya!

Etmedin mi analiz!

Peki Fatih Terim ayrılır ayrılmaz Florya’da içlerinde analizcilerin de bulunduğu 15 kişilik çalışma kadrosunun görevine son verenler kimler?

Senin gibi cevheri bulup getiren(!) Burak Elmas değil mi?

Yeni teknik direktörü getirir getirmez kulüpte görev yapan bütün kadronun görevine son ver.

Sonra da rapor ara!

Hadi oradan...

Torrent efendi, ilk geldiğin günlerde takımla ilgili ne istedin de vermedi senin görevlerine son verilmesine izin verdiğin Terim’in profesyonel kadrosu!

Onu da söyle...

Bitmedi...

Galatasaray’a kendi kadron ile birlikte gelmedin mi?

Geldin...

6 kişi çalışıyorsunuz...

5 ay oldu?

Yeni mi aklına geldi raporlar!..

Analizcin yok mu?

Var…

Ayrıca sen Teknik Direktör değil video analizcisisin!..

5 ayda takımı analiz edemediniz mi?



Torrent efendi sende haklısın!..

Böyle başa böyle Teknik adam!..

Şimdi giderken paramı nasıl alırım hesabı yapıyorsun!

Fatih Terim giderken milyon dolarları bırakıp gitti..

Çünkü o Galatasaraylı...



Bir kere senin dert yandığın konularda muhatabın da Fatih Terim değil ki itibar suikastı yapmaya çalışıyorsun...

Şunu iyi bil ki;

Fatih Terim’i kavga ortamına çekmeye çalışanların piyonusun!

Çünkü Fatih Terim adam olanları muhatap alır!

Kuklaları değil...

Anlatmadılar mı sana Fatih Terim olmak üzere o işaret ettiğin, karalamaya çalıştığın adamların ömrü billah gizli kapaklı işleri olmadı, olmaz da!

Her şeyi çıkar aleni bir şekilde söylerler...



Onun için de bazıları sevmez Terim’i!.

Çünkü kullanamazlar,inanmadığı işi yaptıramazlar ona!..

Onun içinde Fatih Terim bir tane var!



Diyeceğim şu ki;

Siz siz olun Fatih Terim’e itibar suikastı yapmayın... Bütün tahriklerinize rağmen Galatasaray kulübü yıpranmasın diye cevap vermiyor!

Ama bilin ki söz konusu onuru ve şerefi ile oynamaya kalkmak olursa

Allah yardımcınız olsun...

Fatih Terim’i başkaları ile karıştırmayın!..



“Abim, canım, hocam, beraber büyük işler yapacağız” diye 3 yıllık proje yaptırım koluna girip seçim kazan... Sonra 6 ay olmadan sırtından bıçakla!..

Bunun karşılığı vardır kuşkusuz!..

Madem öyle bir soru ile yazımı bitireyim!

Fatih Terim daha görevdeyken Torrent ile anlaşmadan önce de Ali Sami Yen’deki odasından bazı teknik direktörle face-time görüşmeler yapan kim?