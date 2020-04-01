Anadoluya koronavirüsü İstanbul yaydı! 15 Nisan'a kadar sayı yükselecek
Bakanlar Kurulu'nda Koronavirüs (Covid-19) salgınının 15 Nisan’a kadar yükselişte olacağı gerekçesiyle önlemlerin artırılması kararı alındı. Polis ve jandarma günlerdir İstanbul'un giriş ve çıkışlarını tuttu, virüsün Anadoluya yayılmasını önlemeye çalışıyor. Bundan böyle aracında birinci derece yakını dışında yolcu olan araçların şehirden çıkışına izin yok. O araçlara da korsan taksi cezası kesilecek.
Son Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yapılan değerlendirmelerde, salgının 15 Nisan’a kadar yükselişte olacağı, bu nedenle alınan önlemlerin artarak devam edilmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı koronavirüsün büyük kentlerden Anadolu’ya yayılmasına karşı ek önlemler aldı. Özellikle İstanbul’da özel araçları olmayan çok sayıda kişinin ‘korsan taksi’lerle şehir dışına çıkmaya çalıştığı saptandı. Birinci derece akraba olmayan kişilerle yolculuklara korsan taksi muamelesi yapılacak.
Hükümet, başta İstanbul olmak üzere üç büyük şehirden Anadolu’ya geçişleri kontrol altına almak için ek önlemler uyguluyor. Hürriyet'in haberine göre, Özellikle İstanbul’dan yoğun şekilde şehirden ayrılma talepleri üzerine seyahate izin zorunluluğu getirilirken, korsan taksilerle çıkış yapanlara karşı da önlemler alınıyor. İçişleri Bakanlığı, eş, dost, akraba bile olsa kendisine ait araçta ve birinci derece yakınları olmayanların şehir dışına çıkışına izin vermeme kararı aldı.
Konu önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, başta İstanbul olmak üzere, üç büyük şehirdeki vatandaşların memleketlerine gitme konusunda başlattığı hareketlilik gündeme geldi. Bunun virüsün Anadolu illerine yayılmasını hızlandırdığı belirtilirken, ek önlemlerin gerektiği ifade edildi.
'Korsan Taksi' cezası kesilecek
Özellikle İstanbul’da özel araçları olmayanların, korsan taksilerle anlaşarak memleketlerine gitmeye çalıştıkları, bunun dışında eş, dost, akrabalarının araçlarını bu amaçla kullandıkları saptandı. Bu hareketliliği yavaşlatmak için kendi özel aracı olmayan ve araçta birinci derece yakınları bulunmayanların şehir dışına çıkışına izin verilmemesi kararlaştırıldı.