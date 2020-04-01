Anadoluya koronavirüsü İstanbul yaydı! 15 Nisan'a kadar sayı yükselecek

Hükümet, başta İstanbul olmak üzere üç büyük şehirden Anadolu’ya geçişleri kontrol altına almak için ek önlemler uyguluyor. Hürriyet'in haberine göre, Özellikle İstanbul’dan yoğun şekilde şehirden ayrılma talepleri üzerine seyahate izin zorunluluğu getirilirken, korsan taksilerle çıkış yapanlara karşı da önlemler alınıyor. İçişleri Bakanlığı, eş, dost, akraba bile olsa kendisine ait araçta ve birinci derece yakınları olmayanların şehir dışına çıkışına izin vermeme kararı aldı.