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Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü! Sürücünün durumu ağır

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Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü! Sürücünün durumu ağır

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü! Sürücünün durumu ağır

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AYJ 257 plakalı otomobil, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gerede Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

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Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü! Sürücünün durumu ağır

Çarpmanın etkisiyle tavanı ve ön kısmı kopan otomobilde sürücü sıkıştı.

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Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü! Sürücünün durumu ağır

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü! Sürücünün durumu ağır

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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