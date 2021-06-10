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Anadolu Efesli Krunoslav Simon fahri hemşehrilik için Malatya'da

Demirören Haber Ajansı
Anadolu Efesli Krunoslav Simon fahri hemşehrilik için Malatya'da

ANADOLU Efes Basketbol Takımı'nda Malatya'nın da plakası olan 44 numaralı formayı giyen Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon, fahri hemşehrilik beratı töreni için kente geldi.

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THY EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'te 44 numaralı formayla ter döken Krunoslav Simon, Malatyalılar tarafından hemşehrileri olarak benimsenmişti.

Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Malatya'ya davet edilen 35 yaşındaki oyuncuya dün Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısında fahri hemşehrilik verilmesine yönelik gündem maddesi görüşülerek kabul edildi.

Lacivert-beyazlı ekibin deneyimli oyuncusu, fahri hemşehrilik beratı töreni için öğle saatlerinde İstanbul'dan uçakla Malatya'ya geldi. Simon, kent girişindeki tabela önünde fotoğraf çektirdi.

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