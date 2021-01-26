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Anadolu Efes'in Euroleague maçına koronavirüs darbesi

Anadolu Ajansı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi.

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Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde İsrail hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşmanın başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Pandemi dönemi uygulanan protokollere göre ligde her maç en fazla üç kez ertelenebiliyor.

THY Avrupa Ligi yetkilileri, iki kulübün temsilcileriyle yapacakları görüşmenin ardından karşılaşmanın oynanacağı tarihi ve yeri belirleyecek.

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