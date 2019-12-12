Anadolu Efes nefes kesen derbide Fenerbahçe'yi devirdi
Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko'yu 81-73 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarında yaklaşık 24 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında derbi maçta Fenerbahçe Beko'yu 81-73 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
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Bu sonuçla Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üst üste 7. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlıların galibiyet sayısı ise 11'e çıktı.
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THY Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, sezonun 8. yenilgisini aldı.
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Larkin ikinci yarı sahneye çıktı
Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, ikinci yarıdaki performasıyla takımını galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi.
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