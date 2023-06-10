Anadolu Efes Fenerbahçe maçında kavga! Ergin Ataman taraftarlarla tartıştı, maç sonu saha feci karıştı!

Melih'in üçlüğü sonrası Fenerbahçe'de Guduric ve Bryant arasında tartışma yaşandı. İkili mücadelede iki oyuncu çarpışırken yerde yatan Guduric'in ayağını kaldırıp gitmesine engel olması tansiyonu artırdı. Bunun üzerine oyun dururken iki isme karşılıklı teknik faul çalındı.