Anadolu Efes Fenerbahçe maçında kavga! Ergin Ataman taraftarlarla tartıştı, maç sonu saha feci karıştı!
Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Anadolu Efes, müsabakadan 87-78 galip ayrılarak finale yükseldi. Müsabaka sonu ise gerginlik hat safhaya yükseldi. Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman ve Fenerbahçe cephesi arasında tartışma yaşandı. İşte detaylar...
Türkiye Sigorta Basketbol play-off yarı final 4. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Anadolu Efes, 87-78'lik skorla kazandı ve adını finale yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 2014-15 sezonundan sonra ilk kez finalde yer alamadı.
Sinan Erdem Salonu'nda oynanan ve lacivert-beyazlıların 87-78 kazandığı müsabakanın ardından salonda kavga çıktı.
Melih'in üçlüğü sonrası Fenerbahçe'de Guduric ve Bryant arasında tartışma yaşandı. İkili mücadelede iki oyuncu çarpışırken yerde yatan Guduric'in ayağını kaldırıp gitmesine engel olması tansiyonu artırdı. Bunun üzerine oyun dururken iki isme karşılıklı teknik faul çalındı.