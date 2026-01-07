BIST 12.029
Anadolu Efes evinde Paris'e yenildi

Anadolu Efes, EuroLeague'in 20. haftasında konuk ettiği Paris Basketbol'a 84-79 mağlup olarak üst üste 4. yenilgisini aldı.

EuroLeague'in 20. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırladı. Paris, mücadeleyi 84-79'luk skorla kazandı.

Bu sonuçla üst üste 4., toplamda 14. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Olimpia Milano deplasmanına gidecek.

7. galibiyetini elde eden Paris ise Monaco ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES: 79 - PARIS BASKETBOL: 84

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Arnau Padros (İspanya)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 6, Lee 17, Cordinier, Ercan Osmani 15, Dessert 8, Loyd 12, Jones 2, Beaubois 2, Smits 8, Dozier 9, Swider

Paris Basketbol: Hifi 27, Morgan, Rhoden 15, M'Baye 10, Faye 2, Cavaliere 5, Herrera 10, Dokossi, Ouatarra 2, Robinson 11, Ayayi, Shahrvin 2

1. Periyot: 21-19

Devre: 39-40

3. Periyot: 64-65

