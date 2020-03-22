Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Bir katibin koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde koronavirüs alarmı yaşanıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, adliyede görevli bir katibin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Virüsün; katibe, hemşire olan eşi aracılığıyla bulaştığı aktarıldı. Öte yandan, katibin çalıştığı mahkemedeki tüm görevlilere izin verilirken mahkemeler ve ilgili birimler kapatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Adliyemizde görevli bir katibin koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Virüsün bu şahsa hemşire eşinden bulaştığı tespit edildi" denildi.

Tüm personele izin verildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan son dakika koronavirüs açıklamasında, "İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan U.E. adlı personele Kovid-19 teşhis konulduğu, yapılan harici araştırma sonucu virüsün bu şahsa hemşire olan eşinden bulaştığının öğrenildiği, tespitin ardından şahsın çalıştığı 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile bu mahkemeyle aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personelinin Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği ve bu mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı" kaydedildi.