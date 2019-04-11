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Anadolu Ajansı yöneticisi YSK'yi tiye aldı

Anadolu Ajansı yöneticisi YSK'yi tiye aldı

Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararlarını tiye aldı.

AA'nın Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, YSK'nin dünkü kararlarına göndermede bulunarak bugün kişisel Twitter hesabından bir tweet attı. Öymez tweetinde, YSK Başkanı Sadi Güven'in "AA abonemiz değil, verileri nereden alıyor bilmiyorum" ifadesine göndermede bulunarak, "YSK abonemiz değil. Bu kararları nerden alıyor bilmiyoruz" yorumunda bulundu.

Öymez tweetini kısa süre sonra sildi ve ardından "Latifeyi ciddiye aldılar" diye ikinci bir tweet attı.

İşte Öymez'in sildiği o tweet:

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