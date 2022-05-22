BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
HABER /  POLİTİKA

Ana gündem NATO olacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Ana gündem NATO olacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündem ile toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni haftanın ilk günü toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.

Enflasyonla mücadele için atılacak adımlar değerlendirilecek toplantıda fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak.

Terörle mücadele operasyonları da bir diğer önemli başlık. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenecek yeni operasyonlar değerlendirilecek.

Kabine toplantısı sonrası alınan kararları millete sesleniş konuşması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan maymun çiçeği paylaşımı: Pandemiye yol açmaz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan maymun çiçeği paylaşımı: Pandemiye yol açmaz
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Firari son sanık yakalandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Firari son sanık yakalandı
Karadeniz gazında yeni aşama! Türkiye'ye 25 yıl boyunca yetecek
Karadeniz gazında yeni aşama! Türkiye'ye 25 yıl boyunca yetecek
ABD medyası yazdı: Erdoğan'ı NATO'da karşımıza almamalıyız
ABD medyası yazdı: Erdoğan'ı NATO'da karşımıza almamalıyız
Türkiye'den ABD'ye misilleme! Dışişleri ve emniyetten açıklamalar peş peşe geldi
Türkiye'den ABD'ye misilleme! Dışişleri ve emniyetten açıklamalar peş peşe geldi
15 yıl sonra ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidiyor
15 yıl sonra ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidiyor
Ne zaman emekli olurum prim gün sayısı hesaplama 2021
Ne zaman emekli olurum prim gün sayısı hesaplama 2021
Fahiş kira artışları! Bakan Bozdağ açıkladı: Bakanlıklar çalışıyor
Fahiş kira artışları! Bakan Bozdağ açıkladı: Bakanlıklar çalışıyor
Turkovac'ı geliştiren Prof. Özdarendeli'den dikkat çeken sözler! Pandemi bitiyor mu?
Turkovac'ı geliştiren Prof. Özdarendeli'den dikkat çeken sözler! Pandemi bitiyor mu?
Büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2022 kaç para oldu Diyanet kurbanlık fiyatları listesi
Büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2022 kaç para oldu Diyanet kurbanlık fiyatları listesi