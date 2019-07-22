Ana de Armas 007 James Bond için bunu da yaptı! Hayranları görünce çok şaşırdı
Yeni James Bond kızı Ana De Armas, rolü için saçlı halinden vazgeçerek sosyal medya hesabı Instagram'dan kel halini yayınladı.
Başarılı aktör Daniel Craig'in başrolünde olduğu, 2020'de gösterime girmesi planlan James Bond filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Güzel oyuncu Ana De Armas, yeni Bond kızı. Film için hazırlıklar sürerken Ana da rolüne hazırlanmaya devam ediyor.
2015 yılında Keanu Reeves'le birlikte başrolü paylaştığı Knock Knock (Yanlış Kapı) filmiyle adını duyuran Kübalı oyuncu Ana De Armas şu günler tatlı bir telaş içinde. 25. Bond filmi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu karşımıza yeni Bond kızı olarak çıkmaya hazırlanıyor.
Daha önce birçok ünlü oyuncu tarafından James Bond kızları her zaman sinema tarihinde farklı bir yer aldı. Güzel oyuncu Ana De Armas da onlardan olacak gibi duruyor.
Film için kel olan Ana De Armas Los Angeles’ta devam eden çekimlerden fotoğraf paylaştı ve hayranlarını şaşırttı.