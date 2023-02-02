Amir Hadziahmetovic bugün Beşiktaş'a imzayı atacak Cumartesi direk ilk 11'de sahaya çıkacak

Beşiktaş'a ilaç gibi gelecek

Salih Uçan ve Josef de Souza'nın sakatlıkları da henüz geçmedi. Şenol Güneş, Atiba ve Necip'i ilk 11 için yetersiz görüyor. Bu nedenle Amir'in transferi daha da önem taşıyor. 25 yaşındaki Boşnak futbolcu ayağının tozuyla cumartesi günü ilk 11'e girecek.