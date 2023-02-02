Amir Hadziahmetovic bugün Beşiktaş'a imzayı atacak Cumartesi direk ilk 11'de sahaya çıkacak
Beşiktaş'ın Konyaspor'dan transferi Amir Hadziahmetovic bugün imza atacak, cumartesi günü de Sivas maçında ilk 11'de sahaya çıkacak... Gedson cezalı, Josef ve Salih sakat. Sivas deplasmanında orta sahada Şenol Güneş ona güveniyor. Hadziahmetovic, Beşiktaş'a kaç liraya mal oldu?..
Beşiktaş, ara transferde Aboubakar'dan sonraki ikinci takviyesini Konyaspor'un yıldız ismi Amir Hadziahmetovic ile yapıyor. Üstelik tam da zamanında… Çünkü, Siyah-beyazlılar cumartesi günü Sivasspor deplasmanına çıkacak ve orta sahada oynayacak oyuncusu neredeyse kalmadı. Gedson cezalı.
Beşiktaş, 25 yaşındaki Boşnak oyuncunun transferi konusunda Konyaspor'la 3 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı. Hadziahmetovic de yaklaşık 600 bin Euro tutarındaki alacağından vazgeçti. Beşiktaş ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Hadziahmetovic'in senelik 1 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.
Beşiktaş'a ilaç gibi gelecek
Salih Uçan ve Josef de Souza'nın sakatlıkları da henüz geçmedi. Şenol Güneş, Atiba ve Necip'i ilk 11 için yetersiz görüyor. Bu nedenle Amir'in transferi daha da önem taşıyor. 25 yaşındaki Boşnak futbolcu ayağının tozuyla cumartesi günü ilk 11'e girecek.
Borini pazarlığı sürüyor
Beşiktaş, Karagümrük'e Fabio Borini için yeni bir teklif yaptı. Ligde 12 gol-8 asist üreten 31 yaşındaki kanat oyuncusu da transferin gerçekleşmesi için kolaylık gösterilmesini istedi. Kulüplerin orta yolu bulması bekleniyor.