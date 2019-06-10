Amine Gülşe harekete geçti! Mesut Özil ile evlenir evlenmez...
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitliğinde hayatını birleştiren Türkiye güzeli Amine Gülşe, ilk işi olarak soyadını değiştirdi.
Evlilikleri hem Türkiye hem de Dünya'da geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanları arasında yerini alan Mesut Özil ve Amine Gülşe, gündemdeki yerlerini korumaya devam ediyor. Son günlerin en popüler çiftinin güzeli Amine Gülşe, düğünlerinin ardından ilk icraatini gerçekleştirdi.
Sosyal medya hesabındaki Gülşe soyadını değiştiren güzel oyuncu, eşinin ardından profiline "07.06.2019 Mrs. & Mr. Özil" notunu ekledi. Çiftin düğün fotoğrafları ise kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı.
Peki son günlerde adını en çok duyduğumuz Amine Gülşe kimdir?: Türk kökenli İsveç vatandaşı olan oyuncu ve manken 26 yaşındaki Amine Gülşe, 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi olup uluslararası arenada ülkemizi temsil etti.
Kariyerine modellikle başlayan Amine Gülşe, Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir ve Ayşegül Günay'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde başrollerden birini canlandırdı.