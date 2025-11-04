Amerikalı oyuncu Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti! Diane Ladd kimdir?

"BÜYÜK BİR SANATÇI VE ŞEFKAT DOLU BİR RUHTU"

Laura Dern açıklamasında, "O, hayal edilebilecek en büyük sanatçı, anne, büyükanne, aktris ve şefkat dolu bir ruhtu. Onu tanımak bir ayrıcalıktı," ifadelerini kullandı. Diane Ladd'ın sinema ve tiyatro kariyeri onlarca yılı kapsıyordu. 1974 yılında Martin Scorsese imzalı Alice Doesn't Live Here Anymore filmindeki garson rolüyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, bu performansıyla Oscar'a aday gösterilmişti. Daha sonraki yıllarda birçok filmde yer alan Ladd, en son 2022 yapımı Gigi & Nate filminde bir büyükanneyi canlandırmıştı. Ayrıca televizyon dizilerinde de uzun yıllar rol aldı.