Amerikalı Melody 'öğretmen', İstanbul'lu Fazıl'ı 16 yıl kandındı! Gerçeği öğrenince şok oldu

Fazıl Y., 16 yıl önce ABD'de tanışarak evlendiği eşini öğretmen sanıyordu! İki kız annesi Melody A. ile 2007'de evlenen Fazıl A., 2015'te eşi ve kızlarıyla Türkiye'ye döndü. Öğretmenlik diploması olduğunu bildiği eşini geçen yıl özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak işe başlattı. Ancak okuldan gelen bir telefonla dünyası başına yıkıldı. Hemen adliyeye koştu. 'Beni kandırdı, on da kızlarını da ülkeden kovun...

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50 yaşındaki Fazıl Y., 1990 yılında çalışmak için Amerika'ya gitti. 2000'li yıllara kadar Amerika'da ikamet eden Fazıl Y., o dönemde iki kızı olan Melody A. isimli kadınla tanıştı. İkili arasındaki arkadaşlık kısa sürede evliliğe dönüştü ve çift 2007 yılında nikah masasına oturdu. 2015 yılına kadar yurt dışına yaşayan ikili ikamet izinlerinin bitmesi nedeniyle Türkiye'ye dönüş yaptı.

Özel okulda İngilizce öğretmeni olarak işe başladı

Burada bir şirket kurarak çalışmaya başlayan Fazıl Y. eşinin öğretmen olduğunu bildiği için, eşine buradaki okullarda öğretmenlik yapabileceğini söyledi. Bir süre bu fikre sıcak bakmayan genç kadın yıllar sonra eşine çalışmak istediğini söyledi. Yurt dışından mezun olduğunu gösteren diplomayı özel okullara sunan kadın, İngilizce öğretmenliği yapmak için bir kurumla anlaştı.

O okuldan atılınca aşka bir okulla anlaştı

Pandemi nedeniyle eğitim online yapılıyordu. Geçtiğimiz yıl çalıştığı kurum tarafından Melody A.'ya diplomanın sahte olduğu söylendi ve iddiaya göre bu durumu eşinden gizleyen Melody A. sahte diplomayı sunduğu başka bir özel okulda çalışmaya devam etti.

Eşinin atıldığı okuldan gelen telefonla şok oldu

Birgün Fazıl Y.'nin telefonu çaldı. Eşinin ayrıldığı okul yönetimi tarafından aranan iş insanına eşinin diplomasının sahte olduğu söyledi. Duydukları karşısında şoke olan Fazıl A., evrakların tercüme edildikten sonra noterlikçe tasdik edildiğini söylese de, Amerika'daki özel bir okula ait olarak düzenlenen diploma gerçek değildi.

Eşinin itirafıyla bir kez daha yıkıldı

Eşiyle bu durumu konuşmak isteyen Fazıl A., 16 yıl boyunca eşinin kendisini kandırdığını öğrendi. Çünkü Melody A. gerçeği itiraf ederek öğretmen olmadığını söyledi. Bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açan Fazıl A., eşi tarafından 16 yıl boyunca kandırıldığını, maddi ve manevi olarak zarara uğradığını belirtti.

'Bizi boşayın, eşimi ve iki kızını hemen deport edin'

Fazıl A., boşanma davası devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, eşinin ve üvey kızlarının Türk vatandaşlığı olmadığını, Türkiye'de kaçak olarak oturduğunu söyleyerek Melody A.'nın ve kızlarının İl Göç İdaresi tarafından ülkesine geri gönderilmesinin sağlanmasını talep etti. Sahte evrakları özel kurumlara sunarak öğretmenlik yapan Melody A.'nın sahtecilik suçunu da işlediğini ileri süren Fazıl A.'nın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.