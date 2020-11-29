Amerika'dan geldi Antalya'da üretiliyor kilosu 40 TL'ye düştü! Patlayıcı ile koruyor

Kilosu 40 TL: Son yıllarda bilinirliği artan pikan cevizi, birkaç yıl öncesinde kilogramı 150 TL'ye kadar alıcı buluyordu. Bu yılki satış fiyatları ise 40 TL. Adaptasyon çalışmalarında 25 türden 'mahan', 'wichita', 'choctaw' ve 'western' türlerinde üstün verim ve kaliteye ulaşıldı ve özel sektörün de pikan üretimine ilgisi arttı.