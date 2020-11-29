Amerika'dan geldi Antalya'da üretiliyor kilosu 40 TL'ye düştü! Patlayıcı ile koruyor
ANTALYA'da, Amerika kıtası menşeli bir tür olan ve Türkiye'ye ilk olarak 1953'te getirilen pikan cevizinde hasat dönemi başlad
Normal cevize göre daha uzun, desenli kabuğuyla farklı görünüme sahip ve elde kolayca kırılabilen ince kabuklu pikan cevizinde hasat mevsimi başladı. Ana vatanı Amerika kıtası olan türle ilgili Türkiye'deki ilk çalışmalar 1953 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) merkez bahçesinde başlatıldı.
1953'ten 1969'a kadar Amerika'dan getirtilen tohumlar üzerinde çalışmalar yapan BATEM ekipleri, 1969'da İsrail'den pikan cevizine ait 25 türün fidanlarını getirdi. Antalya'da BATEM'in kent merkezindeki merkez bahçesi ve Kadriye'deki yaklaşık 600 dönümlük alanın 50 dönümünde fidanlar dikildi.
Kilosu 40 TL: Son yıllarda bilinirliği artan pikan cevizi, birkaç yıl öncesinde kilogramı 150 TL'ye kadar alıcı buluyordu. Bu yılki satış fiyatları ise 40 TL. Adaptasyon çalışmalarında 25 türden 'mahan', 'wichita', 'choctaw' ve 'western' türlerinde üstün verim ve kaliteye ulaşıldı ve özel sektörün de pikan üretimine ilgisi arttı.
2 bin tonun üzerinde hasat: BATEM aracılığıyla üretilen fidanlar, Akdeniz iklimine uygun illerde özel sektör tarafından kurulan bahçelerde meyve vermeye başladı. 500, 300, 150 dönüm gibi büyük bahçelerin yanı sıra, hobi tarzı ekimlerin de arttığı pikan üretiminde bu yıl toplamda 2 bin tonun üzerinde hasat bekleniyor.