Amen Dikkat! Bayramda tadınız kaçmasın uzmanı uyardı

Uzmanlardan özellikle kronik hastalıkları olanlar için önemli uyarı. Beslenme uzmanları, bayramla birlikte şeker ve kırmızı et ağırlıklı menülerin kontrolsüz tüketimin özellikle kronik hastalıkları olanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

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Bir ay boyunca oruca alışan metabolizmanın yeni beslenme düzenine uyum sağlayabilmesi için bayramda bilinçli tercihler yapmak şart. Böylelikle olası sağlık problemlerinin önüne geçilebilir. Özellikle kalp-damar, diyabet ve böbrek hastalarının dikkatli ve kontrollü beslenmeleri gerektiğine vurgu yapan uzmanlar önemli tavsiyelerde bulundu…

Birden bire yoğun beslenmeye geçmeyin

Uzman Diyetisyen Cem Nevşioğulları, ramazan ayındaki iki öğün sayısının bayramda aniden artmasıyla birlikte mide ve bağırsak rahatsızlıklarının kaçınılmaz olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bu sorunların önüne geçebilmek için güne güzel bir kahvaltı ile başlanabilir. Kahvaltıda sucuk, salam, sosis gibi yoğun şarküteri ürünleri yerine hafif besinler tercih edilebilir. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi gıdalar bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir, haşlanmış yumurta tercih edilmeli. Yağlı besinlerden, börek, poğaça gibi hamur işi gıdalardan sakınılması faydalı olacaktır. Ayrıca beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutar ve tokluk hissi verir. Gün içinde de az ve sık yemeye özen gösterilmelidir.

Şerbetli tatlılardan kaçının



Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Safiye Arık da bayram ziyaretlerinde özellikle diyabeti olan hastaların şerbetli tatlıdan kaçınmalarını mümkünse az şekerli, sütlü ve doğal tatlıları tercih etmeleri gerektiğini belirterek, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

Kan şekeri kontrolünün bozulmaması açısından tatlı tüketiminde az şekerli dondurma veya meyve tercih edilmeli, içecek olarak ayran, az şekerli komposto ya da bitki çayları tüketilmeli. Ayrıca bayram süresince bilinçli bir beslenme programına, ara öğün dengesine dikkat edilmesi, gıdaların sindirim sistemine rahatsızlık vermemesi için egzersiz ve yürüyüşlere önem verilmesi gerekir.

Uyguladığınız diyete mutlaka özen gösterin

“Diyabet, kalp-damar ve böbrek gibi kronik hastalıkları olanlar uyguladıkları diyete bayram süresince de özen göstermeli” diyen uzmanlar ramazan boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması gerektiğini belirttiler. Ayrıca, ‘Yaşlı ve tansiyon hastası olan kişilerin çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri gün boyu fazla miktarda tüketmemeli' uyarısında da bulunan uzmanlar, uyku düzeninde ramazan öncesi düzene dönülerek, gece yemeleri alışkanlığının önüne geçilmesi gerektiğine de dikkat çektiler.