Ameliyat sırasında karnında unuttular! 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kano eyaletindeki devlet hastanesinde ameliyat olan kadın hasta, karnında makas unutulması sonucu hayatını kaybetti.

Kano Eyaleti Hastaneler Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, eyaletteki Abubakar Imam Üroloji Merkezi'nde ameliyat edilen 5 çocuk annesi Aishatu Umar'ın ölümünün, ön inceleme sonucunda tıbbi ihmalden kaynaklandığının doğrulandığı bildirildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, cerrahi operasyon sırasında bir çift makasın hastanın karnında unutulduğu ve bu nedenle Umar'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayda doğrudan sorumluluğu bulunan 3 sağlık personelinin derhal klinik görevlerinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, dosyanın Kano Eyaleti Tıbbi Etik Komitesine sevk edildiği kaydedildi.