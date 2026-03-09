Ameliyat masasına 13. kez yatmıştı! Murat Dalkılıç'ın merakla beklenen son hali ortaya çıktı
Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç, rekor sayıdaki 13. burun operasyonunun ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bandajsız ilk karesini paylaşan Dalkılıç'ın son görüntüsü kısa sürede gündem olurken, ünlü şarkıcı paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle sahnelerden uzak kalan ve üst üste geçirdiği burun operasyonlarıyla gündemden düşmeyen Murat Dalkılıç, merakla beklenen "yeni halini" ilk kez paylaştı. 13. ameliyatının ardından bandajlarını çıkaran ünlü popçunun sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o karesi...
Türk pop müziğinin sevilen sesi Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde 13'üncü burun operasyonu için ameliyat masasına yatmıştı.
Üst üste geçirdiği burun ameliyatlarıyla gündeme gelen Murat Dalkılıç, son operasyonunun ardından bandajlarını çıkardı.
SON HALİNİ PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Dalkılıç, son halini paylaşarak bandajlarının çıktığını söyledi.