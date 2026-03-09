Ameliyat masasına 13. kez yatmıştı! Murat Dalkılıç'ın merakla beklenen son hali ortaya çıktı

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle sahnelerden uzak kalan ve üst üste geçirdiği burun operasyonlarıyla gündemden düşmeyen Murat Dalkılıç, merakla beklenen "yeni halini" ilk kez paylaştı. 13. ameliyatının ardından bandajlarını çıkaran ünlü popçunun sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o karesi...