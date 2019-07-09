Amcası Murat Başoğlu ile ilişki yaşamıştı! Burcu Başoğlu'na mahkemeden büyük şok

Murat Başoğlu'nun Bodrum'da 2 yıl önce bir teknede öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı (35) ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmış, bu olay aylarca konuşulmuştu. Yaşanan yüz karası olayın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de Murat Başoğlu ile olan evliliğini bitirmişti.