Amcası Murat Başoğlu ile ilişki yaşamıştı! Burcu Başoğlu'na mahkemeden büyük şok
Ünlü oyuncu Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu'nun skandal ilişkilerinin ardından, yeni bir gelişme yaşandı. Burcu Başoğlu, eşi Selçuk Kabadayı'dan boşandı ancak rekor tazminat ödemesine karar verildi.
Murat Başoğlu'nun Bodrum'da 2 yıl önce bir teknede öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı (35) ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmış, bu olay aylarca konuşulmuştu. Yaşanan yüz karası olayın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de Murat Başoğlu ile olan evliliğini bitirmişti.
Burcu Başoğlu'nun eşi Selçuk Kabadayı da eşinin kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı'nın açmış olduğu boşanma davası bugün sonuçlandı.
200 bin TL tazminat ödeyecek: Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken Burcu Başoğlu'nu 100 bin TL maddi 100 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti. Mahkeme ayrıca Burcu Başoğlu'nun açtığı karşı boşanma davasını kusurlu olduğu gerekçesiyle reddetti.
Peki ne olmuştu?: Murat Başoğlu geçtiğimiz yaz bir kadın ile teknede cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. İlk anda bu olay Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek'i aldatması olarak medyaya yansıdı.