Amcanın zor anları boğazları düğümledi minik Mehmet'in cansız bedenini böyle taşıdı
ANTALYA'da hayatını kaybeden 2 buçuk yaşındaki Mehmet'in cenazesini amcası teslim aldı. Yeğeninin küçük bedenini kolları arasında cenaze aracına taşıyan amca gözyaşlarını tutamadı. O anlar boğazları düğümledi.
Olay, dün Finike ilçesi Kum Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki Mehmed Osman Keskiner, anne Fahriye Keskiner ile birlikte 4 katlı bir eve temizliğe gitti. Bu sırada annesinin dalgınlığından faydalanan küçük çocuk, balkona çıkarak, beton zemine düştü.
Çocuğunun yanından olmadığını gören anne ise balkona koştuğu sırada küçük çocuğu yerde hareketsiz yatar şekilde gördü. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen ise kurtarılamadı.
Mehmet Osman minik bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için amca Ziya Keskiner morga tek başına geldi. Cenaze işlemlerin ardından amca Keskiner’e teslim edildi.