Amcanın sözleri olay oldu! Kayıp Narin olayında 2 saat 40 dakikalık gizem...
Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Amcanın aracında bulunan DNA örneklerinin şoför koltuğundan çıktığı aktarıldı. Amcanın 2 saat 40 dakikalık sürede köyde ne yaptığı ve nerede bulunduğu sorularına 'Bilmiyorum, hatırlamıyorum' dediği aktarıldı. Narin'in ailesi ve akrabalarının da saat 15.15 ile 19.30 arasını izah edemedikleri ifade edildi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir haber alınamıyor. Tüm Türkiye küçük Narin'e ne olduğunu merak ediyor. Başlatılan arama çalışmalarına Ankara'dan özel ekip de eşlik ediyor.
DNA ÖRNEKLERİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME
Soruşturma kapsamında amca Salim Güran, aracında bulunan Narin'e ait DNA örnekleri nedeniyle tutuklanmıştı. Yaşanan yeni gelişmede alınan DNA örneklerinin şoför koltuğundan çıktığı belirtildi.
"HATIRLAMIYORUM"
Ayrıca amca Salim Güran'ın 2 saat 40 dakikalık sürede köyde ne yaptığıyla ilgili sorulara "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" yanıtı verdiği aktarıldı.
"ŞOFÖR KOLTUĞUNDAN ÇIKTI"
"Narin ile ilgili çok önemli bilgilere ulaştık sağlam kaynaklardan. Türkiye, Narin'in amcasının aracından DNA örnekleri çıktığını biliyordu. İlk aldığımız bilgilerde örneklerin şoför koltuğunun yanındaki koltuktan olduğu yönündeydi. Bugün ise örneklerin şoför koltuğundan çıktığı aktarıldı.