Amca Salin Güran'ın inkar ettiği sır telefon görüşmesi!
Narin Güran cinayeti soruşturmasında dikkatler amca Salim Güran ile erkek kardeşinin eşi Hediye Güran arasında yapılan görüşmeye odaklandı. Gözaltına alınan ve ifadesi alınan Hediye Güran'ın Narin'i son gören isimlerden biri olma ihtimali yüksek.
Narin Güran cinayeti soruşturmasında her gün çarpıcı bir gelişme yaşanıyor. Olaya ilişkin 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı.
Eşi 3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van'da bulunan Hediye Güran'ın, Salim Güran ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunduğu tespit edildi. Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde küçük çocuğun evine de geldiği ortaya çıkmıştı.
Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir kayanın altına, çuvalın içinde gizlenmiş halde bulunmuştu.
26 TEMMUZ'DA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLER
Anne Yüksel Güran'ın alınan ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine Hediye Güran'ın 2 kez geldiğini anlatması ve Salim Güran ile telefon irtibatı olduğu ortaya çıkan amca Fuat'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alınmıştı. Hediye Güran'ın eşi Fuat Güran'ın 3 Temmuz'dan itibaren Van'a çalışmak için gittiği, 26 Temmuz'da ise Hediye Güran ile Salim Güran'ın telefon irtibatlarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.