Amca Salin Güran'ın inkar ettiği sır telefon görüşmesi!

26 TEMMUZ'DA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLER

Anne Yüksel Güran'ın alınan ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine Hediye Güran'ın 2 kez geldiğini anlatması ve Salim Güran ile telefon irtibatı olduğu ortaya çıkan amca Fuat'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alınmıştı. Hediye Güran'ın eşi Fuat Güran'ın 3 Temmuz'dan itibaren Van'a çalışmak için gittiği, 26 Temmuz'da ise Hediye Güran ile Salim Güran'ın telefon irtibatlarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.