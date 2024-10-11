Amca Salim'le Nevzat'ın telefon görüşmesi ifşa oldu! Sinyal detayı

Ekipler, o saatler arasında alan daraltma çalışması yaptı. Buna göre Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonlarının sinyalleri 15:28 ile 15:46 arasındaki saatlerde yan yana geldi.

Ayrıca alan daraltmasında telefonların bir iki metre yakına kadar tespitler yapılabiliyor. İlk çalışmalarda gösterdi ki sinyalin geldiği nokta okul civarındaki taşlı yol. Kameranın görmediği bu yoldan dere yatağına gidilebiliyor.