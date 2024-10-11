Amca Salim'le Nevzat'ın telefon görüşmesi ifşa oldu! Sinyal detayı
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet günü amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın telefonları aynı saat aralığında yakın yerlerden sinyal verdi.
Narin Güran’ın ölümüne dair soruşturma genişliyor. Nevzat Bahtiyar’ın verdiği üç farklı ifade arasındaki çelişkiler, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Bahtiyar, cesedin alındığı yerle ilgili farklı noktaları işaret etti.
Habertürk’te yer alan habere göre, soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonları, cinayet gününde 15:21 ile 15:46 saatleri arasında uyumlu bir şekilde birbirine yakın sinyal verdi.
Bu tespit üzerine yapılan alan daraltma çalışmaları, bu kişilerin birlikte hareket etmiş olabileceklerini gösterdi.
Ekipler, o saatler arasında alan daraltma çalışması yaptı. Buna göre Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonlarının sinyalleri 15:28 ile 15:46 arasındaki saatlerde yan yana geldi.
Ayrıca alan daraltmasında telefonların bir iki metre yakına kadar tespitler yapılabiliyor. İlk çalışmalarda gösterdi ki sinyalin geldiği nokta okul civarındaki taşlı yol. Kameranın görmediği bu yoldan dere yatağına gidilebiliyor.
Amca Salim Güran, yenge Hediye Güran, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran’ın cep telefonu kayıtlarının olay bölgesinde olduğu ortaya çıktı.
Çalışmalarda bu dört kişinin evleri birbirine yakın olduğu için aynı bölgeden sinyal verdikleri bilgisi yer aldı. Jandarma o bölgedeki elde edilen HTS kayıtları içinde alan daraltması çalışmasına başladı.