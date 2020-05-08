Amazonlarda yaşayan yerli halk Kovid-19 önlemini böyle alıyorlar!
Dünya geneli hayatı olumsuz etkileyen Koronavirüs salgını, balta girmemiş ormanlar olarak bilinen Amazonların yerli halkını da tehdit ediyor.
Brezilya'nın en büyük eyaleti olan Amazonas'ın başkenti Manaus'ta yaşayan yerli topluluk, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske ve eldiven kullanarak etnik hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.
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Uzmanlara göre yeni ortaya çıkan salgın hastalıklar, zamanla sürü bağışıklığı kazanan diğer toplumlara göre, dış dünyaya kapalı yaşayan yerliler için daha fazla risk oluşturuyor.
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Amazonas'ın başkenti Manaus'ta yaşayan yerli halk, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı maske ve eldiven kullanarak etnik hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
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İşte Amazonas'ın başkenti Manaus'tan kareler:
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