Amazon şirketi kasırgada çöken deposunda ölen çalışanları nedeniyle eleştiriliyor
Çok uluslu Amerikan şirketi Amazon'un ABD'nin Illınois eyaletindeki deposunun kasırgada yıkılması ve 6 çalışanının hayatını kaybetmesinin ardından güvenlik ve sağlık politikaları konusunda ciddi eleştiri aldığı belirtildi.
BBC'nin haberine göre; söz konusu olayla ilgili ciddi sorular yöneltilen şirketin genel güvenlik ve sağlık politikaları eleştiri oklarının hedefinde bulunuyor.
Kasırganın vurduğu depoda yaşamını yitiren çalışanlardan birinin kız kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatları üretkenlikten daha çok önemseselerdi bu asla olmazdı" ifadesini kullandı.
Amazon şirketinin deposunun çatısı 10 Aralık'ta kasırga nedeniyle çökmüş ve 6 çalışanı hayatını kaybetmişti.
Amazon sözcüsü Kelly Nantel, yaptığı açıklamada, şirketin ölümlerden 'derin üzüntü duyduğunu' bildirmişti.