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Amazon şirketi kasırgada çöken deposunda ölen çalışanları nedeniyle eleştiriliyor

Anadolu Ajansı
Amazon şirketi kasırgada çöken deposunda ölen çalışanları nedeniyle eleştiriliyor

Çok uluslu Amerikan şirketi Amazon'un ABD'nin Illınois eyaletindeki deposunun kasırgada yıkılması ve 6 çalışanının hayatını kaybetmesinin ardından güvenlik ve sağlık politikaları konusunda ciddi eleştiri aldığı belirtildi.

Amazon şirketi kasırgada çöken deposunda ölen çalışanları nedeniyle eleştiriliyor

BBC'nin haberine göre; söz konusu olayla ilgili ciddi sorular yöneltilen şirketin genel güvenlik ve sağlık politikaları eleştiri oklarının hedefinde bulunuyor.

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Amazon şirketi kasırgada çöken deposunda ölen çalışanları nedeniyle eleştiriliyor

Kasırganın vurduğu depoda yaşamını yitiren çalışanlardan birinin kız kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatları üretkenlikten daha çok önemseselerdi bu asla olmazdı" ifadesini kullandı.

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Amazon şirketi kasırgada çöken deposunda ölen çalışanları nedeniyle eleştiriliyor

Amazon şirketinin deposunun çatısı 10 Aralık'ta kasırga nedeniyle çökmüş ve 6 çalışanı hayatını kaybetmişti.

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Amazon şirketi kasırgada çöken deposunda ölen çalışanları nedeniyle eleştiriliyor

Amazon sözcüsü Kelly Nantel, yaptığı açıklamada, şirketin ölümlerden 'derin üzüntü duyduğunu' bildirmişti.

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