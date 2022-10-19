Amasya'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Ölenler ve çok sayıda yaralı var
Anadolu Ajansı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Olay yerinden ilk görüntüler geldi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. Ölenlerin kimlikleri belli oldu.
İstanbul'da Giresun'a giden yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır'ın kullandığı tırla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
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Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İşte kazadan görüntüler...
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