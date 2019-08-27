Amasya'da tarih gün yüzüne çıkıyor! Posta merkezi kalıntıları ortaya çıktı

Burada bir 'Ateşgede' inşa etmişler ve bu tapınağın etrafında kentlerini geliştirmişler. Ateşgede yanında bir kutsal alan, Ateşgede'ye ulaşan taş yollar ve onun hemen batısında son iki senedir üzerinde çalıştığımız bir sütunlu salon. Bu sütunlu salon Anadolu arkeolojisinde ilk defa ortaya çıkarılan bir yapı Pers dönemi için. Başka dönemlerde sütunlu salonlar var ama M.Ö. 5'inci yüzyıl için çok önemli bir yapı.