Amasya'da polis apartmanları gezip kapısında ayakkabı fazla olanın zilini çaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6- 12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller, yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsun’da bu oran 458,53’e yükseldi. ‘Çok yüksek riskli iller’ kategorisinde yer alan Karadeniz’de vaka sayısı en yüksek Samsun’u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti. Haritada ‘çok yüksek riskli’ illerden biri Amasya'da tedbirler ve denetimler devam ediyor. Akşam saatlerinde evlerde misafir denetimi yapan polisler, kapı önünde ayakkabı sayısı fakla olanların ziline bastı.