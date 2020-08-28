Amasya'da bahçeye girmeden çimleri biçiyor geliştirdiği yöntem dikkat çekti
AMASYA'da bahçıvan Halil İnci (45), dik yamaçtaki çimler için zorlanınca kendi çözümünü üretti. Elektrikli kablo bağladığı çim biçme makinesiyle, bahçeye girmeden çimleri biçen İnci, 'Görenler, 'balık tutar gibi çim biçiyor' diyor' dedi.
Kentte özel bir işletmenin çevre düzenlemesi ve bahçe işlerini yürüten bahçıvan Halil İnci, dik yamaç ve eğimli arazideki çimleri biçmede yaşadığı zorluk üzerine, kendine özgü yöntem geliştirdi. İnci, çim biçme makinesinin açma butonunu sabitleyip, çalışır hale getirdi. Bulunduğu yerden elektrikli kabloyu bağladığı makineyle, eğimli araziye girmekten kurtulan İnci, bu yöntemle çimleri biçiyor.
Halil İnci eğimli bahçeye girmeden geliştirdiği yöntemle, çimleri kısa sürede biçtiğini ve zamandan tasarruf ettiğini söyledi.
Halil İnci, sözlerine şöyle devam etti: Görenler şaşırıp 'balık tutar gibi çim biçiyor' diyor. Eğimli bir arazi olan bu bölgede kendi geliştirdiğim teknikle bu işlemi yapıyorum.
"Rampa bir yer olduğu için..."
"Rampa bir yer olduğu için elektrikli kablo yardımı ile makineyi aşağıya salıp, daha sonra tekrar yukarı çekerek, çim biçme işlemini gerçekleştiriyoruz."