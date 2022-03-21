Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi! Son halini gören yakınları bile tanıyamadı: Ayakları bile küçüldü
Amasya'da kiloları sebebiyle zor günler geçiren 140 kilo ağırlığındaki Selahattin Özgen, 50 kilo verince yakınları tanımakta güçlük çekti.
Amasya’da 140 kilo ağırlığındaki Selahattin Özgen, diyetisyeninin takibinde sağlıklı beslenme ve yaptığı fiziksel aktiviteyle 8 ayda 50 kilo vermeyi başardı.
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90 kiloluk görünümüyle bambaşka biri olan 68 yaşındaki Özgen’in ayakları da küçüldü, ayakkabı numarası 45’ten 43’e düştü.
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Diyetisyenin yolunu tutup harfiyen uyduğu tavsiyelerin yardımıyla fazla kilolarının yanı sıra kullandığı tansiyon ve diyabet ilaçlarından da kurtuldu.
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Evli, 3 çocuk babası Özgen, “Nefes almam, kalp ritimlerim düzeldi. Hayat varmış” dedi.
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