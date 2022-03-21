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Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi! Son halini gören yakınları bile tanıyamadı: Ayakları bile küçüldü

Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi! Son halini gören yakınları bile tanıyamadı: Ayakları bile küçüldü

Amasya'da kiloları sebebiyle zor günler geçiren 140 kilo ağırlığındaki Selahattin Özgen, 50 kilo verince yakınları tanımakta güçlük çekti.

Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi! Son halini gören yakınları bile tanıyamadı: Ayakları bile küçüldü

Amasya’da 140 kilo ağırlığındaki Selahattin Özgen, diyetisyeninin takibinde sağlıklı beslenme ve yaptığı fiziksel aktiviteyle 8 ayda 50 kilo vermeyi başardı.

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Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi! Son halini gören yakınları bile tanıyamadı: Ayakları bile küçüldü

90 kiloluk görünümüyle bambaşka biri olan 68 yaşındaki Özgen’in ayakları da küçüldü, ayakkabı numarası 45’ten 43’e düştü.

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Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi! Son halini gören yakınları bile tanıyamadı: Ayakları bile küçüldü

Diyetisyenin yolunu tutup harfiyen uyduğu tavsiyelerin yardımıyla fazla kilolarının yanı sıra kullandığı tansiyon ve diyabet ilaçlarından da kurtuldu.

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Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi! Son halini gören yakınları bile tanıyamadı: Ayakları bile küçüldü

 Evli, 3 çocuk babası Özgen, “Nefes almam, kalp ritimlerim düzeldi. Hayat varmış” dedi.

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