Amasya’da 2 bin 600 yıllık ‘Kubaba Sunağı’ keşfedildi

Özellikle antik dönemde adakların adanıp kurban sunularının yapıldığı dini yapılar olan sunakların mimari açıdan da değer taşıdığına değinen Prof. Dr. Dönmez, “Bugüne kadar bu bölgede Kubaba tapınımı ile ilgili Boğazköy ve Alacahöyük’ten pek çok bilgi bilmemize rağmen ilk defa bu inanca ait önemli bir yapıyı açığa çıkarmış bulunuyoruz” diye konuştu.



