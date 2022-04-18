Aman dikkat uzak durun! Bugün başladı 4 gün sürecek krizler kapıda: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Dedikleri her şey bir bir çıkan astroloji uzmanları Hande Kazanova, Dinçer Güner'den yeni burç yorumları geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün Güneş ile Pluton arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 4 gün. Bugünler otorite figürler, baba veya eş ile kriz durumlar meydana gelebilir, güç çekişmeleri, iktidar savaşına girebilirsiniz. Kendinize karşı acımasızlık yapmayın, başkalarına da.
Gizli özel konulara eğilebilirsiniz: Bugünlerde duygular ikinci planda kalabilir ve acımasız, sert duygular daha rahat ortaya çıkabilir. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. İşlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz, gizli anlaşmalar yapabilir, hayatınıza dair gizli özel konulara eğilebilirsiniz.
Kendinize haksızlık etmeyin: Babanın sağlığı ile ilgili olumsuz birkaç gün olabilir. Öfke, şiddet, kıskançlık, bu duygulardan uzak durulmasında yarar vardır. Başarı konusunda kendi kendinize yapabileceğiniz bir baskı söz konusu olabilir, kendinize haksızlık etmeyin.
İlişkilerde zedelenme: Siz de manipüle eden ve zorlayıcı davranışlar gösterebilirsiniz. Asıl mesele güç dengesini iyi kurmaya çalışmaktır.Kırgınlık yaşamak ve ilişkilerde zedelenme yaşanması olasıdır. Hırsları olan veya sizden gizlediği gündemlerle hareket etmeye yeltenen kişilerle karşılaşabilirsin