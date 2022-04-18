Aman dikkat uzak durun! Bugün başladı 4 gün sürecek krizler kapıda: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

İlişkilerde zedelenme: Siz de manipüle eden ve zorlayıcı davranışlar gösterebilirsiniz. Asıl mesele güç dengesini iyi kurmaya çalışmaktır.Kırgınlık yaşamak ve ilişkilerde zedelenme yaşanması olasıdır. Hırsları olan veya sizden gizlediği gündemlerle hareket etmeye yeltenen kişilerle karşılaşabilirsin