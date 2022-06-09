Aman dikkat! Türünün en zehirlisi bu kez orada görüldü sakın dokunmayın

Genellikle sıcak iklimlerde rastlanan türün, son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi'nde de görüldüğü duyurulan açıklamada, "Kırmızı ve kahverengi tonlarında uzun dokunaçları olan denizanasıyla temas halinde tatlı su kullanılmamalı, amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilmektedir." ifadesine yer verildi.