Aman dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı 3 gün sürecek hafta sonu yenisi geliyor İstanbul, İzmir, Antalya....
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Kuvvetli yerel yağışlara dikkat! Bugün başlayacak ve 3 gün sürecek yağışlara yönelik tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Öte yandan hafta sonu yeni bir yağışlı sistem geliyor. İşte hafta sonu havası ve bölge bölge son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mevcut yağışların devamında cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak ülkenin yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu ve gelecek hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklık düşüyor
Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülüyor.
Hafta sonu dikkat!
Cumartesi günü havanın ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.