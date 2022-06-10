Aman dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı 3 gün sürecek hafta sonu yenisi geliyor İstanbul, İzmir, Antalya....

Hafta sonu dikkat!

Cumartesi günü havanın ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.